دورتموند يتعرض لظلم تحكيمي جديد في ختام “البوندسليغا”.. الشريف يكشف بالدليل





شهدت المواجهة التي جمعت بين نادي بوروسيا دورتموند وضيفه ماينز، السبت، على ملعب “سيغنال إيدونا بارك”، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 والأخير من الدوري الألماني، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين الجماهير الرياضية.

وطلب لاعبو بوروسيا دورتموند من الحكم ماركو فرايتز احتساب ركلة جزاء لصالحهم في الشوط الأول، بعدما تعرض البرتغالي رافائيل جوريرو إلى العرقلة من قبل دومينيك كوهر لاعب ماينز، لكنه أمر بمواصلة اللعب، حتى تدخلت تقنية الفيديو المساعد “فار”، وطالبته بضرورة العودة إلى الشاشة، من أجل متابعة ما حصل، ليعود عن قراره ويحتسب ركلة جزاء أهدرها سيباستيان هالر في الدقيقة الـ(19).

وكشف الخبير التحكيمي جمال الشريف، عن رأيه بما حدث، بقوله: “كرة ممررة داخل منطقة جزاء فريق ماينز باتجاه جوريرو نجم دورتموند، الذي حاول استقبال الكرة بباطن قدمه اليسرى، وتخطي منافسه كوهر”.

وتابع: “قام كوهر لاعب ماينز باستخدام قدمه وساقه اليسرى بعرقلة منافسه في دورتموند من الخلف، ولم يستطع جوريرو استقبال الكرة، وفقد توازنه وسقط داخل منطقة الجزاء، وأمر الحكم باستمرار اللعب، وكان قراره خاطئاً”.

وأردف: “قام الحكم الفيديو المساعد باستدعاء الحكم، من أجل مشاهدة الحالة من زاويا أخرى، وبالفعل تبين له وجود عرقلة، ليعود إلى تصحيح قراره الخاطئ الأول، ويحتسب ركلة جزاء لصالح بوروسيا دورتموند”.

وعاد لاعبو بوروسيا دورتموند إلى المطالبة بركلة جزاء أخرى في الشوط الثاني، بعد تعرض زميلهم البرتغالي رافائيل جوريرو للضرب من قبل أرون مارتين لاعب ماينز، لكن الحكم ماركو فرايتز أمر بمواصلة اللعب، وحذر من مواصلة الاحتجاجات.

وحولها، أجاب الحكم الدولي السابق: “في الدقيقة 21، كرة مرفوعة من الجهة اليسرى لمنطقة جزاء فريق ماينز، باتجاه لاعب دورتدوند جوريرو الموجود في عمق منطقة الجزاء، والذي انتظرها لتصل إليع وكان ثابتاً ولم يتحرك للخلف، لكن منافسه مارتين تحرك من مسافة بعيدة نسبياً، وذهب صوب خصمه بسرعة، واستخدم الكتف في وسط ظهر لاعب دورتموند”.

وواصل: “الكرة لم تكن في مجال تنافس، وهذا دفع واضح باستخدام الكتف في وسط الظهر من الخلف، وكان على الحكم أن يحتسب ركلة جزاء لصالح دورتموند، ومن المفروض أن يقوم أيضاً الحكم المساعد بتوجيه الدعوة لزميله، حتى يشاهد اللقطة، وقرار الحكم الرئيسي كان خاطئاً”.

يذكر أن نادي بوروسيا دورتموند قد تعرض لظلمي تحكيمي في الدوري الألماني، بعدما حرم من ضربة جزاء في المواجهة التي تعادل فيها أمام بوخوم (1-1)، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من المسابقة المحلية، وأصبحت تلك القضية حديث وسائل الإعلام، خاصة أن الحكم اعترف بالخطأ الذي وقع به، ثم أقر الاتحاد الألماني بعدها بخطأ الحكم الذي حرم الفريق من ركلة جزاء كانت كفيلة بانتصار الفريق في تلك المباراة لو تم احتسابها وتسجيلها.

سكاي نيوز

العربي الجديد