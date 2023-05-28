شاهد بالصورة.. أفراد من الدعم السريع يستولون على أغلى كؤوس نادي المريخ العاصمي ويحتفلون به ومتابعون يكشفون التفاصيل





أثارت صورة متداولة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ضجة واسعة وصاحبتها ردود أفعال غاضبة من الجمهور والمتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصورة المتداولة على السوشيال ميديا اليوم السبت أفراد من الدعم السريع وهم يحتفلون بكأس رياضي حققه نادي المريخ العاصمي بعد أن قاموا بالاستيلاء عليه.

وانقسم ناشرو الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ذكر الكثير من المتابعين أن الكأس هو كأس الكؤوس الأفريقية “مانديلا” والذي يعد أشهر وأبرز وأغلى انجاز في تاريخ الكرة السودانية ونادي المريخ.

بينما أكدت فئة أخرى أن الكأس يخص نادي المريخ بالفعل ولكنه ليس كأس مانديلا العظيم بل هو كأس بطولة شرق ووسط أفريقيا “سيكافا” التي حققها الفريق الملقب بالزعيم أكثر من مرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اجتهدت فئة ثالثة لتكشف عن هوية الكأس, وأكدت هذه الفئة أن الكأس غالباً هو إحدى بطولات اتحاد الفروسية التي اقتحمت مقره قوات الدعم السريع.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين