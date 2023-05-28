وزير الصحة الاتحادي يقدم تقرير اللجنة الصحية اللوجستية للجنة العليا 530 طن ادوية و مستهلكات طبية تم توزيعها للولايات





الغرفة تعمل لمواصلة طلبات الإمداد حسب الحوجة المتجددة حتى لا يحدث إنقطاع

في إطار عمل اللجنة العليا للإمداد الطبي لوزارة الصحة الاتحادية من غرفة البحر الأحمر ، قدم وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم تقرير للجنة العليا يوضح عمل لجنة الإمداد الطبي في المرحلة السابقة .

وكشف هيثم عن إستلام(39)شحنة ،فيها (530) طن ،عبارة عن الأدوية الأساسية التي تم طلبها ،خاصة غسلات الكلى، واكياس الدم والأدوية والمستهلكات الأساسية للجراحة والإسعاف، بالإضافة إلى المحاليل الوريدية ،موضحا أن الدعم المقدم من 10 جهات من الدول العربية والمنظمات الدولية ، مبينا انه تم توزيع حوالي 530 طن لولايات السودان المختلفة .

وأكد الوزير على وصول الشحنات للولايات 20 طن علي الاقل لكل ولاية ، لافتا الى أن ولاية الخرطوم تم ارسال شحنتين عن طريق مطار وادي سيدنا العسكري و تم استلامها بتنسيق من القوات المسلحة و شحنة اخري عبر ولاية الجزيرة من مدينة مدني

وأشار هيثم إلى أن ولايات دارفور لم تستلم شحناتها نسبا لإنتظار الترتيبات الأمنية مع حاكم اقليم دارفور حسب إفادة رئيس اللجنة العليا وهي جاهزة للتسليم .

واكد د٠هيثم علي اهمية التنسيق مع الشركاء في توفير الحوجة الفعلية للنظام الصحي من حيث الادوية والمسلتزمات الطبية المختبرية مبينا جود آليات إعداد الحوجة الفعلية للسودان وتحديثها بصورة دورية ٠

واشار الوزير إلى إستمرار عمل الغرفة بولاية البحر الأحمر و مواصلة طلبات الإمداد حتى لا يحدث إنقطاع .

متمنيا من الله ان يعود الامن و الاستقرار للوطن الغالي ٠

وزارة الصحة الاتحادية

الاعلام والعلاقات العامة والمراسم

٢٨ مايو ٢٠٢٣م