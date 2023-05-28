



الرئيسية خدمية وزير الصحة الإتحادي يقدم تقرير اللجنة الصحية اللوجستية للجنة العليا

وزير الصحة الإتحادي يقدم تقرير اللجنة الصحية اللوجستية للجنة العليا

الخرطوم في 28-5-2023 (سونا) – قدم وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم تقريرا للجنة العليا للامداد الطبي لوزارة الصحة الاتحادية عبر غرفة ولاية البحر الأحمر في اطار عمل اللجنة حيث اوضح التقرير عمل لجنة الإمداد الطبي في المرحلة السابقة.

وكشف هيثم عن إستلام (39) شحنة، فيها (530) طن عبارة عن الأدوية الأساسية التي تم طلبها، خاصة غسلات الكلى، وأكياس الدم والأدوية والمستهلكات الأساسية للجراحة والإسعاف، بالإضافة إلى المحاليل الوريدية، موضحاً أن الدعم المقدم من 10 جهات من الدول العربية والمنظمات الدولية، مبيناً أنه تم توزيع حوالي 530 طن لولايات السودان المختلفة. وأكد الوزير على وصول الشحنات للولايات 20 طن علي الأقل لكل ولاية، لافتاً إلى أن ولاية الخرطوم تم إرسال شحنتين عن طريق مطار وادي سيدنا العسكري وتم استلامها بتنسيق من القوات المسلحة وشحنة أخرى عبر ولاية الجزيرة من مدينة مدني.

وأشار هيثم إلى أن ولايات دارفور لم تستلم شحناتها نسبة لإنتظار الترتيبات الأمنية مع حاكم إقليم دارفور حسب إفادة رئيس اللجنة العليا وهي جاهزة للتسليم.

وأكد د ٠هيثم على أهمية التنسيق مع الشركاء في توفير الحوجة الفعلية للنظام الصحي من حيث الأدوية والمسلتزمات الطبية المختبرية مبيناً جود آليات إعداد الحوجة الفعلية للسودان وتحديثها بصورة دورية٠

وأشار الوزير إلى إستمرار عمل الغرفة بولاية البحر الأحمر و مواصلة طلبات الإمداد حتى لا يحدث إنقطاع. متمنياً من الله أن يعود الأمن والاستقرار للوطن الغالي٠

وكاله سونا