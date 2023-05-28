الكهربائي شكوى من أصحاب المطاحن بمدني من عدم إستقرار الإمداد الكهربائي





وقفت غرفة طوارئ مدخلات الخبز بولاية الجزيرة خلال الجولة التي قامت بها صباح اليوم على مطاحن الدقيق بمنطقة مارنجان الصناعية بمحلية مدني الكبرى على سير العمل بالمطاحن وموقف الوارد من القمح.

واستمع أعضاء اللجنة لتنوير من الأستاذ الصادق عطية الله صاحب مطاحن الصادق الذي أكد أن وارد القمح مطمئن وأن العمل يسير بصورة جيدة بنظام الورديات وشكى من عدم إستقرار الإمداد الكهربائي مما قلل من الإنتاج اليومي.

من جانبه أوضح الأستاذ خالد عباس رئيس الغرفة أن الزيارة تهدف للإطمئنان على سير العمل بالمطاحن والتنسيق لتوزيع الدقيق للمخابز بالولاية والولايات المجاورة وأعلن إلتزام غرفة طوارئ مدخلات الخبز بتزويد المطاحن بالقمح وذلك بالتعاون مع المخزون الإستراتيجي، البنك الزراعي، ديوان الزكاة ومشروع الجزيرة مؤكداً إستقرار كافة مدخلات الخبز في الولاية.

وكاله سونا