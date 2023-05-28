إنييستا على أعتاب حمل قميص برشلونة من جديد





بات أندريس إنييستا، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ نادي برشلونة، على أعتاب حمل قميص الفريق الكتالوني مرة أخرى، حتى لو كان ذلك لبضع دقائق فقط في مباراة ودية.

النجم الإسباني (39 سنة)، الذي أعلن قبل أيام قليلة أنه سيغادر فريق فيسيل كوبي، لا يزال يرى نفسه قادراً على مواصلة اللعب، حيث سيكون موجوداً على الأغلب في مباراة ودية تجمع فريقه الياباني مع برشلونة في 6 يونيو/ حزيران المقبل.

وشرح إنييستا في مكالمة فيديو مع زميله السابق سيرجيو بوسكيتس نواياه حول اللقاء، حيث قال في تفاصيل كشفتها صحيفة “سبورت”، الأحد: “لدي مباراتان متبقيتان مع الفريق، واحدة ضدكم ومباراة أخرى في 1 يوليو. أنا متحمس لذلك، أنتم أبطال الليغا وستنهون الموسم في اليابان”.

وأردف الدولي الإسباني السابق قائلاً: “كنت أفكر في لعب شوط مع كل فريق. للاستمتاع قليلاً. سيكون الأمر لطيفاً”، ليرد عليه بوسكيتس: “دع السيد (تشافي) يلعب أيضاً”.

وقال بوسكيتس أيضاً، الذي سيودع فريقه بعد نهاية هذا الموسم: “أنا متحمس للذهاب إلى هناك، أولاً من أجلك. للعب ضدك ومعك إن أمكن. عندما نذهب إلى اليابان يلجأ الناس إلينا. سيكون أمراً جميلاً”.

سكاي نيوز

العربي الجديد