قدم.. إنتر يهزم أتلانتا ويحجز مقعدا بين أبطال أوروبا





ظفر إنتر ميلان بثلاث نقاط غالية، السبت، بفوزه المستحق على ضيفه أتلانتا بثلاثة أهداف لاثنين، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “سيري آ”.

بدأ إنتر المباراة بقوة متسلحا بحضور جماهيري غفير على مدرجات “جوزيبي مياتزا”، ونجح في افتتاح باب التسجيل مبكرا جدا عن طريق البلجيكي روميلو لوكاكو الذي تسلم كرة من زميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وأسكنها الشباك في الثانية 39.

ولم تمض سوى دقيقتين حتى أضاف لاعب الوسط نيكولو باريلا هدفا ثانيا لأصحاب الأرض بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عجز ماركو سبورتيلو حارس مرمى أتلانتا عن فعل أي شيء أمامها.

ومع حلول الدقيقة 36 من عمر المباراة، تمكن أتلانتا من إحراز أول أهدافه عبر الكرواتي ماريو بازاليتش بصناعة من المدافع جيورجيو سكالفيني.

عقب الاستراحة ضغط إنتر مجددا وسجل الهدف الثالث بأقدام لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 77، قبل أن يُذلل الكولومبي لويس موريال الفارق بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة الأفقية ثم ارتطمت بالحارس أندريه أونانا واستقرت داخل الشباك.

بهذا رفع إنتر ميلان رصيده إلى 69 نقطة صعد بها إلى المركز الثاني وضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما بقي أتلانتا في المركز الخامس مؤقتا بـ 61 نقطة.

سكاي نيوز

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