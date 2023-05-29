سياسية

الشركة السودانية للموارد المعدنية اردول في اجازة سنوية وماورد في مواقع التواصل ليس صحيح

2023/05/29
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اكد الشركة السودانية للموارد المعدنية عدم صحة ما ورد في بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بخصوص تغييرات في إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة غير صحيح، وقالت الشركة في تعميم صحفي اليوم ان المدير العام مبارك عبدالرحمن أردول في إجازة سنوية، وكلَّف وفق اللوائح مساعده للشؤون الفنية جيولوجي مستشار عثمان سليمان حماد بمهام إدارة الشركة من مقرها المؤقت في مدينة بورتسودان، حيث انتقلت وزارة المعادن لتعمل من ولاية البحر الأحمر لحين إنجلاء الأزمة الحالية واستقرار الأوضاع الأمنية.

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