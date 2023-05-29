قدم.. ميلان ينتصر في معقل يوفنتوس ويحسم تواجده بدوري الأبطال





خرج ميلان من معقل مضيفه يوفنتوس منتصرا بهدفٍ دون رد، الأحد، ضمن منافسات الجولة 37 ما قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم “سيري آ”.

دخل يوفنتوس أرض ملعبه “أليانز ستاديوم” بحثا عن تحقيق فوز يحافظ به على حظوظه الأوروبية، الأمر الذي دفعه للهجوم وخلق فرص عديدة لم تأتي بالفرحة للجماهير بسبب تألق مايك مانيان حارس مرمى ميلان وتسرع اللاعبين في الخط الأمامي.

بالمقابل لعب ميلان بهدوء كبير ونظم خطوطه الدفاعية أملا في الخروج ولو بنقطة يضمن بها التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم رسميا دون النظر إلى ما تبقى من عمر الموسم الحالي.

ونجح ميلان في الحصول على ما أراده بل وأكثر بعدما خطف هدفا جاء في عكس سير المباراة برأسية مميزة من الفرنسي أوليفييه جيرو الذي ارتقى لكرة أرسلها له دافيد كالابريا وأسكنها الشباك في الدقيقة 40.

بهذا وصل ميلان للنقطة 67 معززا موقعه بالمركز الرابع، بينما ظل يوفنتوس عند 59 نقطة في المركز السابع متأثرا بالعقوبة التي فرضها عليه القضاء الرياضي بخصم 10 نقاط من رصيده في ما يُعرف بقضية تضخيم رأس المال

سكاي نيوز

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