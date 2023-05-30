الدعم السريع يصدر بيانا يتهم فيه الجيش بقصف حافلة ركاب ومقتل مواطنين أبرياء

أصدرت قوات الدعم السريع اليوم الاثنين بيانا هاماً عبر موقعها الرسمي تدين من خلاله الجيش بسبب قصفه لحافلة ركاب نتج عنه وفاة عدد من المواطنين.

وقال الدعم السريع في بيانه الذي تابعه محرر موقع النيلين:

تدين قوات الدعم السريع بأشد العبارات السلوك الوحشي لقوات الانقلابيين وفلول النظام البائد المتطرفة التي قامت عصر اليوم 29 مايو 2023 بارتكاب مجزرة بقصف الطيران الحربي لحافلة ركاب وعدد من المزارع بشمبات مما تسبب في مقتل وإصابة عدد من المواطنين الابرياء بينهم نساء وأطفال.

ان المجزرة البشعة التي ارتكبها الطيران الحربي للانقلابيين الارهابيين بقصفهم للمدنيين اليوم، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حجم الحقد والكراهية التي تضمرها هذه الطغمة الفاسدة للشعب السوداني.

ان المسؤولية التاريخية التي تتحملها قوات الدعم السريع في هذه اللحظة المفصلية والتي ينبغي أن يطلع بها كل حادب على مصلحة الوطن وشعبه تتطلب التكاتف من أجل اجتثاث هؤلاء الانقلابيين ونظامهم البائد المتطرف حتى نستطيع وضع بلادنا في مسارها الصحيح.

ان هذا التصرف الجبان يأتي امتداداً للخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية وهو يمثل أيضاً انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الانساني يستوجب الإدانة من قبل المنظمات الإقليمية والدولية.