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شاهد بالصورة.. شركة “نيزو” تهدي الجندي الملقب بــ(الفدائي) والذي حقق شهرة واسعة على مواقع التواصل سيارة جديدة موديل 2023

2023/05/30
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أعلنت شركة نيزو عن حافز فخم وخاص لأحد الجنود بالجيش السوداني وذلك بعد الشهرة الواسعة التي حققها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تداول عدد من النشطاء والإعلاميين بالسودان صورة من إعلان الشركة عن تكريم الجندي الذي اشتهر باسم (الفدائي).

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الجائزة التي أدهشت المتابعين عبارة عن سيارة “سبورتاج” على الزيرو موديل 2023, وكان الفدائي قد حقق شهرة واسعة بعد ظهروه في مقاطع فيديو يطمئن من خلالها المتابعين المناصرين للجيش.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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