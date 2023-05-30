مبارك الفاضل: الموافقة على هدنة ثالثة دون إخراج عساكر الدعم السريع تعني معاناة المواطنين





قال رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل، إنّ الموافقة على هدنة ثالثة دون إخراج ما تبقى من عساكر الدعم السريع من منازل المواطنين والمستشفيات وفقًا لإعلان المبادي تعني معاناة المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

وأوضح الفاضل في تدوينة على صفحته الرسمية، أنّ الدعم السريع فقد قائده ومؤسسه حميدتي وما تبقى من جنوده هائمًا دون قائد.

وطالب مبارك الفاضل، الوساطة بإمهال قيادات المليشيا48 ساعة لسحب مقاتيلها من الأحياء السكنية والمرافق العامة.

وأردف” إذا فشلوا في التنفيذ يدانوا بالإرهاب، ويتولى الجيش إخراجهم بالقوة وحماية شعبه من هؤلاء القتلة اللصوص”

الإنتباهه