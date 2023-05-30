البنك المركزي يلتزم بضخ النقد للبنوك لبدء التمويل الزراعي





أكد رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري ياسر على الصعب أنّ البنك المركزي التزم بضخ وتوفير النقد للبنك الزراعي والبنوك التجارية الأخرى بكافة الولايات لمقابلة عمليات التمويل النقدي للمزارعين فى مرحلته الاولية، وكشف عن موافقة المالية على تمويل المزارعين المعسرين والمتعثرين لإدخال أكبر قدر من المزارعين فى دائرة الإنتاج لمقابلة المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد وأشار إلى أن الولاية تستهدف هذا الموسم زراعة نحو 7 مليون فدان أكثر بالتركيز على زراعة حبوب غذائية ذرة ودخن لتوفير الأمن الغذائي.

وقال ياسر الصعب فى تصريح لسونا اليوم الثلاثاء إن هناك توجيهات صدرت من وزير المالية الإتحادي ومحافظ بنك السودان للبنك الزراعى بضرورة. البدء الفورى فى عمليات التمويل للمزارعين، وتوزيع المدخلات من وقود وأسمدة.

وأشار الخبير الزراعى البروفيسور مأمون ضو البيت عضو اللجنة الفنية لمساندة اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعى إلى التحدى الكبير الذى يواجه الموسم الزراعى لتوفير الأمن الغذائي لأهل السودان وتفادى مغبة المجاعات التى تحدث دائماً بعد الحروب وقال إن القطاع المطرى بالسودان يسهم إسهاماً فعلاً فى تأمين الغذاء وتحريك عجلة الإقتصاد ودعا لضرورة تحريك شركاء الإنتاج وشحذ همم المزارعين لزيادة الإنتاج والإنتاجية ورفع إنتاجية الفدان بإستخدام التقانات الزراعية.

وكاله سونا