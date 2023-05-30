التأمين الصحي بالجزيرة يعلن تسليم مركزين بمدني ورفاعه لمنظمة IRC





وجه الدكتور فخر الدين علي يس مدير صندوق التأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة مدراء الوحدات التنفيذية للتأمين الصحي بالمحليات للتواصل والتنسيق مع إدارات الشؤون الصحية لإستلام الدواء المجاني.

ودعا لدى ترأسه بمكتبه صباح اليوم الإجتماع الموسع مدراء الإدارات والوحدات برئاسة الصندوق وبمشاركة مسؤلي المطالبات بالمحليات (المراجعة الطبية والدوائية) لتنفيذ التدخلات اللازمة لتعزيز الخدمات المقدمة وحصر القومية والإلتزام بالضوابط المطالبات ودقة التقارير ومراجعة أسعار صيدليات الخط الثاني وإحكام الرقابة .

من جانبها إستعرضت مديرة الخدمات الصحية الدكتورة سارة عبد الرحمن أحمد التدابير اللازمة والفرص المتاحة لتعزيز وتحسين واقع الخدمة المقدمة مؤكده على ضرورة الإلتزام بضوابط المطالبات وأعلنت تسليم مركز الدرجة بمدني والمركز النموذجي برفاعه لمنظمة IRC بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني لتقديم الخدمات .

هذا وكان الإجتماع قد ناقش تحليل الوضع الراهن للوحدات وموقف الخدمات بالمحليات والذي كشف عن توقف 50% من المرافق المقدمة للخدمات الطبية وعدد من المشكلات التي تجابه الخدمة المباشرة بالمحليات وأبرز تقرير قسم الخدمات الطبية تلقي 897 مريضا من ولاية الخرطوم للخدمة بالولاية كما إستعرض الإجتماع تقارير المراجعة الطبية والدوائية وآلية وضع الحلول والتدخلات اللازمة للمزيد من التجويد وإتاحة الخدمات.

سكاي نيوز

وكاله سونا