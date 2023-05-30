الكشف عن التفاصيل المالية لعرض الاتحاد من أجل ضم بنزيمة





ستكون المملكة العربية السعودية في فترة الانتقالات الصيفية وجهة للعديد من نجوم كرة القدم العالمية، في ظل المبالغ المالية الضخمة المرصودة للتعاقد مع لاعبين مميزين.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، الثلاثاء، أن آخر الأسماء التي تم الاتصال بها للانضمام إلى نادي الاتحاد بطل الدوري في الموسم الحالي هو النجم الفرنسي لفريق ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، وذلك بتمويل من صندوق الاستثمار السعودي.

وعرض نادي الاتحاد على بنزيمة مبلغاً مالياً قيمته 200 مليون يورو في العام الواحد، مع موافقته على إمضاء عقد بموسمين مع الفريق، كما أنه بعد انتهاء مسيرته كلاعب ستتاح له الفرصة للظفر بمبالغ مالية أكبر من خلال الانضمام إلى قائمة سفراء السعودية لتنظيم كأس العام 2030، وهو الهدف الرئيسي للدولة العربية في الفترة الحالية.

وما سيجعل العرض السعودي لا يقاوم بالنسبة لصاحب الكرة الذهبية الأوروبية الأخيرة هو أنه سيكون خالياً من الضرائب، مثل ما هو معمول به في البطولات الأوروبية، ومن بينها الدوري الإسباني.

سكاي نيوز

العربي الجديد