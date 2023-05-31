مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة على جنوب السودان





مدد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، لمدة عام حظر الأسلحة، والعقوبات الفردية المفروضة منذ عام 2018 على دولة جنوب السودان التي مزّقتها أعمال العنف والبؤس.

ويُعرب القرار الذي صاغته الولايات المتحدة، وتبنته 10 أصوات، فيما امتنعت 5 دول عن التصويت، عن قلق من “استمرار تصعيد العنف وإطالة أمد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في جزء كبير من البلاد”، كما يدعو الأطراف إلى “تجنّب الانزلاق مرّة أخرى في صراع عام”.

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