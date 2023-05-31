اشتباكات متقطعة في الخرطوم.. وطيران الجيش يحلق





جولة جديدة من الاشتباكات شهدتها العاصمة الخرطوم، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

فقد أفاد مراسل “العربية، الحدث” اليوم الأربعاء بأن دوي إطلاق نار سمع بشكل متقطع في منطقة المهندسين في العاصمة.

الطيران يحلق

كما أشار إلى أن طيران الجيش الحربي حلق في سماء أم درمان.

وأضاف أن القوات المسلحة أغلقت “كبري الفتيحاب” (جسر) من جهة أم درمان أمام المركبات والسيارات.

أتت تلك التطورات بعد جولة أخرى من الاشتباكات مساء أمس الثلاثاء في اليوم الثاني للهدنة القصيرة التي مددت ليل الاثنين لمدة 5 أيام.

وقد دفعت تلك الانتهاكات المتكررة الجيش إلى تعليق مشاركته في مفاوضات جدة، مطالباً الوساطة السعودية الأميركية بالضغط على الدعم السريع من أجل تنفيذ بنود الهدنة وعلى رأسها الانسحاب من المستشفيات والمرافق العامة.

ومنذ انطلاق المفاوضات في جدة بين ممثلي القوتين العسكريتين في السودان قبل أكثر من أسبوعين، شهدت البلاد عدة انتهاكات، فيما تقاذف الطرفان المتصارعان الاتهامات وتحميل المسؤولية.

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