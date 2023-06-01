الجيش السوداني: علقنا مشاركتنا ولم ننسحب من مفاوضات جدة





وفد الجيش السوداني يشترط تنفيذ قوات الدعم السريع بنود اتفاق الهدنة كاملة لاستئناف المفاوضات

نفى مهند عجبنا، الوزير المفوض القائم بأعمال السفير السوداني في السعودية، انسحاب وفد الجيش السوداني من المفاوضات، مؤكداً أنه علق مشاركته فقط.

وأكد أن وفد التفاوض عن الجيش السوداني مازال موجودًا في جدة، حيث تُبذل حاليًا جهود ووساطات من قبل مُيسري عملية التفاوض من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لاستئناف التفاوض، لافتا إلى أن وفد الجيش السوداني يشترط تنفيذ قوات الدعم السريع بنود اتفاق الهدنة كاملة لاستئناف المفاوضات.

وقال القائم بأعمال السفارة السودانية في المملكة، إن تعليق وفد الجيش مشاركته في عملية التفاوض جاء لتسجيل موقف احتجاجي على تكرار الانتهاكات للبند الخاص بالانسحاب من المستشفيات والمرافق الحكومية والمنشآت المدنية.

وبينما أكد عجبنا التزام الجيش السوداني بالهدنة فإنه شدد على أن هذا الالتزام لا يمنع قوات الجيش من الرد على انتهاكات الدعم السريع.

وفي السياق، وصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، جون كيربي، انسحاب أحد أطراف الصراع في السودان من مفاوضات الهدنة بالأمر المؤسف.

وأضاف جون كيربي، القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، يجب أن يتوقف، والمساعدات يجب أن تصل.

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