هل اللبن الرائب يساعد في الرجيم وإنقاص الوزن؟





يعتبر اللبن الرائب خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يرغبون في خفض الوزن، وذلك لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة ويمكن أن يساعد في الشعور بالشبع.

يحتوي اللبن الرائب على البروبيوتيك، وهو نوع من البكتيريا الصديقة للجهاز الهضمي، والتي تعزز نمو البكتيريا الصحية في الأمعاء، وتقلل من البكتيريا الضارة. كما أن اللبن الرائب يحتوي على الكثير من البروتينات والكالسيوم والفيتامينات، وهذه العناصر الغذائية تساعد في الشعور بالشبع والحفاظ على الصحة العامة.

وبحسب ما ذكر موقع “اهتمامنا” من المهم الإشارة إلى أن تناول اللبن الرائب وحده ليس كافياً لخفض الوزن، ولكن ينبغي تناوله كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام. كما ينبغي تناول اللبن الرائب بشكل معتدل وفقًا للحاجة الفردية، حيث يحتوي على سعرات حرارية ودهون وكربوهيدرات يجب مراعاتها في الحساب الغذائي اليومي.