بعد رونالدو .. الهلال يغري ميسي بأرقام جنونية.. زيدان يقترب من تدريب النصر، وبنزيما!





يبدو أن الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم سيدخل مرحلة جديدة ومتطورة في الفترة المقبلة وسينافس العديد من الدوريات الأوروبية من الناحية التنافسية والفنية.

الدوري السعودي أصبح هدفا لكبار اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا، بعد قدوم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، خاصة أن الدون صرح في أكثر من مناسبة أن الدوري السعودي سينافس الدوريات الخمسة الكبرى قريبا.

الدوري السعودي بدأ رحلة جذب نجوم كرة القدم في العالم، ليس الذين اقتربوا من الاعتزال أو بعض الأسماء الجيدة في أوروبا، بل أن الدوري السعودي رفع سقف الطموح بضم رونالدو ثم الحديث عن ضم ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية.

قبل انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر بقيمة راتب وصلت إلى 200 مليون يورو في الموسم الواحد، كان الدوري السعودي يضم نجوما عالميين أيضا ولكن ليسوا بقدر الدون، مثل البرازيلي تاليسكا لاعب النصر، وجوميز وإيجالو لاعبا الهلال وغيرهم من النجوم.

ولكن بعد انضمام رونالدو ارتفع سقف طموح في السعودية وأصبحت جماهير الاندية تطالب بلاعبين مثل ليونيل ميسي قائد الأرجنتين بطلة كأس العالم 2022 في قطر، وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد والمتوج بالكرة الذهبية في الموسم الماضي، ولوكا مورديتش متوسط ميدان الميرنجي والأرجنتيني دي ماريا، كما أن إيدين هازارد يقترب أيضا من دوري روشن وسيرجيو بوسكيتس وألبا الذي انتهى تعقدهم مع برشلونة بنهاية الموسم والعديد من نجوم الصف الأول في أوروبا.

انضمام رونالدو للدوري السعودي ساعد الأندية في المفاوضات مع نجوم العالم، حيث أن بعد قدوم الدون أصبح اسم الدوري السعودي أقوى وأكثر متابعة في العالم وارتفعت مشاهداته خاصة أن الدوري يشهد منافسة كبيرة على اللقب الذي حصده الاتحاد قبل النهاية بجولة واحدة وهو ما لا نشهده إلا في الدوريات الكبرى.

ومن أثر انضمام رونالدو إلى الدوري السعودي هو أن نجوم العالم في كرة القدم لن تقول أن انضمامي للدوري السعودي سيقلل من قيمتي كلاعب مطلوب في الدوريات الخمس الكبرى، وذلك بعد انضمام الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا والمنتخبات إلى دوري روشن السعودي.

كريم بنزيما يقترب من اتحاد جدة

اتحاد جدة بطل الدوري السعودي يريد أيضا تدعيم فريقه بقوة للرد على محاولات الهلال في ضم ميسي ومحاولة مجاراة النصر الذي ضم بالفعل رونالدو، اتحاد جدة والذي يلعب في صفوفه المصريين طارق حامد وأحمد حجازي، استهدف صفقته الأبرز في الصيف القادم وهو الفرنسي كريم بنزيما المتوج بالكرة الذهبية.

ووفقا للتقارير الصحفية فإن نادي اتحاد جدة تقدم بعرض رسمي لكريم بنزيما وهو السبب في عدم تجديد عقده مع ريال مدريد، وأشارت أيضا التقارير أن بعد عرض الفريق السعودي يسعى بيريز رئيس ريال مدريد لتجديد عقد الدولي الفرنسي سريعا قبل أن يتم إقناع بنزيما بالانضمام إلى اتحاد جدة.

دي ماريا يتقرب من مزاملة ميسي

يبدو أن الهلال يريد أن يوفر كل سبل الراحة لميسي، حيث أن إدارة الأزرق تسعى لضم الأرجنتيني دي ماريا لصفوف الفريق من أجل تكوين ثنائية نارية.

انضمام دي ماريا للهلال قد يساعد على إقناع ميسي الانضمام للفريق من أجل وجود أحد زملائه في المنتخب الأرجنتيني داخل الفريق، خاصة أنها تجربة جديدة في دولة مسلمة.

زين الدين زيدان

يبدو أن الدوري السعودي لا يريد ضم نجوم كرة القدم فقط، بل أن الأمر تجاوز ذلك وتريد الأندية ضم مدربي الصف الأول في أوروبا، فالدوري السعودي في السنوات الماضية ضم العديد من الأسماء القوية مثل رامون دياز ونونو سانتوس، إلا أن الطموح أصبح أكبر من ذلك، بعد ما بدأ نادي النصر التفاوض مع زين الدين زيدان لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، ووفقا للتقارير الصحفية فإن عرض النصر هو 150 مليون يورو في الموسم.

“فيتو”