قوات الدعم السريع تشن هجوماً على قرية بشمال كردفان وسقوط قتلى مدنيين





أفادت مصادر محلية بمقتل عدد من المدنيين على الأقل، يوم الاربعاء ، اثر هجوم قوات الدعم السريع على قرية ام حميرة بولاية شمال كردفان.

التغيير:الأبيض

و هاجمت قوات الدعم السريع مساء امس الاربعاء قرية ام حميرة الواقعة في الاتجاه الشرقي من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان غربي السودان.

و يقول شهود عيان ان سكان المنطقة كانوا قد باعوا مواشيهم خارج القرية و اثناء رجوعهم حاولت قوات الدعم السريع قطع الطريق لنهب اموالهم و حدث اشتباك فيما بينهم .

و لاحقا عادت قوات الدعم السريع بمهاجمة القرية ليلا بالاسلحة الثقيلة مما ادى الى سقوط عدد من الضحايا المدنيين .

و بحسب مصادر تحدثت لـ« التغيير » فإن قوات الدعم السريع هاجمت القرية بالاسلحة الثقيلة و اضافوا ان المنطقة و مناطق اخرى مجاورة ما زالت تحت حصار القوات.

و ظلت قوات الدعم السريع ما يقارب اسبوع تمارس النهب و السرقة حول القرى الواقعة بالقرب من مدينة الرهد التى كان قد هاجمتها سابقا .

و منذ اكثر من اسبوع ظلت قوات الدعم السريع تفرض حصار على مدينة الأبيض في عدد من الاتجاهات مع انتشارها في قرى و مناطق مجاورة للمدينة .

التغيير