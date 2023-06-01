مفوض الإستثمار بسنار يناقش تخطيط المواقع الاستثمارية





رأس مفوض مفوضية الإستثمار بولاية سنار الأستاذ صلاح سعيد الاجتماع الموسع الذي عقد بمحلية الدندر مع ممثل المدير التنفيذي لمحلية الدندر الأستاذ ابراهيم علي احمد بحضور الباشمهندس حافظ محمد صالح مسؤول المساحة بمفوضية الاستثمار وممثل الامن الاقتصادي وعدد من الجهات ذات الصلة التي شملت المساحة والاراضي والزراعة.. واكد مفوض الإستثمار بسنار ان الهدف الرئيسي للاجتماع مناقشة القرار رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتسوية الأراضى الخاصة بالمواقع الاستثمارية واكد التزامه بالتخطيط ودفع الرسوم مشيرا إلى أنه سيكون هناك ربط وتعاون بين كافة محليات الولاية يتم من خلالها وضع الخطط الاستثمارية.. فيما أبدى ممثل المدير التنفيذي لمحلية الدندر التزام المحلية بحصر المربعات الاستثمارية حتى يتم فتح آفاق ارحب للمستثمرين. واكد ممثل المساحة بالمحلية وجود مصانع مصدقة كمصنع زيوت والبان ومستودعات بترول ومنتجات اسمنت بمربعات مختلفة بالمحلية. و اعلن مدير ارضي المحلية عن وجود ٢٦٥ دكانا في المنطقة الحرفية بالدندر إضافة إلى طلمبات ومصنع ثلج في الخط الاستراتيجية.

سكاي نيوز

وكاله سونا

