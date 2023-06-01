اقتصاد وأعمال

مفوض الإستثمار بسنار يناقش تخطيط المواقع الاستثمارية

2023/06/01
Z8lbMSHbrnyeBdTv1vdt 750

رأس مفوض مفوضية الإستثمار بولاية سنار الأستاذ صلاح سعيد الاجتماع الموسع الذي عقد بمحلية الدندر مع ممثل المدير التنفيذي لمحلية الدندر الأستاذ ابراهيم علي احمد بحضور الباشمهندس حافظ محمد صالح مسؤول المساحة بمفوضية الاستثمار وممثل الامن الاقتصادي وعدد من الجهات ذات الصلة التي شملت المساحة والاراضي والزراعة.. واكد مفوض الإستثمار بسنار ان الهدف الرئيسي للاجتماع مناقشة القرار رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتسوية الأراضى الخاصة بالمواقع الاستثمارية واكد التزامه بالتخطيط ودفع الرسوم مشيرا إلى أنه سيكون هناك ربط وتعاون بين كافة محليات الولاية يتم من خلالها وضع الخطط الاستثمارية.. فيما أبدى ممثل المدير التنفيذي لمحلية الدندر التزام المحلية بحصر المربعات الاستثمارية حتى يتم فتح آفاق ارحب للمستثمرين. واكد ممثل المساحة بالمحلية وجود مصانع مصدقة كمصنع زيوت والبان ومستودعات بترول ومنتجات اسمنت بمربعات مختلفة بالمحلية. و اعلن مدير ارضي المحلية عن وجود ٢٦٥ دكانا في المنطقة الحرفية بالدندر إضافة إلى طلمبات ومصنع ثلج في الخط الاستراتيجية.

سكاي نيوز
وكاله سونا

مواضيع مهمة

فوائد عسل النحل                  أعراض السكري                       فوائد الحجامة

المشي يحسن اللياقة              ميكب العروس                     كيف نحافظ على صحة الأسنان

مواضيع مهمة

فوائد عسل النحل                  أعراض السكري                       فوائد الحجامة

المشي يحسن اللياقة              ميكب العروس                     كيف نحافظ على صحة الأسنان

2023/06/01