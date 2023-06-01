إجازة تقرير الأداء للربع الأول لوزارة التربية بجنوب كردفان





اجاز مجلس وزراء حكومة ولاية جنوب كردفان في انعقاد جلسته اليوم بامانة الحكومة تقرير الاداء للربع الأول لوزارة التربية والتوجيه من العام الدراسي (٢٠٢٣ ٢٠٢٢).

وقال الاستاذ عبدالله عبدالرازق امين عام الحكومة الناطق الرسمي لحكومة الولاية ان المجلس اجاز تقرير الاداء للربع الأول لوزارة التربية والتوجيه الذى خصصت له هذة الجلسة برئاسة الوالي محمد ابراهيم عبدالكريم ونائبه محمد على محمد. واعضاء المجلس.

وقال ان المجلس اشاد بهذا التقرير الذى حوى عدة نقاط. بداءا باستقرار العام الدراسى (٢٠٢٢/٢٠٢٣م ) فى جميع محليات الولاية وانتهاء امتحانات النقل و تبقي فقط امتحانى الشهادة الابتدائية والثانوية مؤكدا اجازة التقرير و مراعات التعديلات والملاحظات مع الاشاده بالمجهودات المقدرة التى اعدتها الوزارة.

سكاي نيوز

وكاله سونا