ميسي ينهي رحلته مع باريس سان جيرمان: 5 أسباب عجلت برحيله





حسم المدرب كريستوف غالتييه المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، الخميس، جميع الأخبار التي راجت خلال الفترة الماضية، حول مستقبل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعدما أكد مغادرة بطل مونديال قطر 2022 الفريق، في نهاية الموسم الحالي.

وتأتي تصريحات مدرب باريس سان جيرمان، بعدما أصبح خبر رحيل ميسي عن باريس سان جيرمان يشغل الأوساط الرياضية والجماهير، نظراً لأهمية النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في عالم “الساحرة المستديرة”، وقدرته على صناعة الفارق مع أي فريق يرتدي قميصه.

صحيح أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عاش لحظات سعيدة في مسيرته مع نادي باريس سان جيرمان، خلال موسمين، بعدما قاد رفاق كيليان مبابي إلى التتويج بلقب الدوري الفرنسي في مناسبتين، لكن هناك 5 أسباب عجلت برحيل “البرغوث”.

الجماهير

عاش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أوقاتاً صعبة للغاية، مع بعض جماهير نادي باريس سان جيرمان، التي لم تتقبل فكرة عدم قيام “البرغوث” بقيادة الفريق نحو منصة التتويج في بطولة دوري أبطال أوروبا، ما جعلها تطارده في معظم المواجهات، وتطلق عليه صافرات الاستهجان.

ولم يتعود ميسي نهائياً على قيام الجماهير بمهاجمته وإطلاق صافرات الاستهجان بحقه، بعدما صنع المجد مع منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022، ونادي برشلونة، الذي يعتبره المشجعون هناك أحد الأساطير في العالم.

طريقة اللعب

فشل ميسي بالتعامل مع طريقة اللعب، التي اعتمدها المدربون الذين أشرفوا على نادي باريس سان جيرمان، نتيجة عدم حريته بالتحرك في أرضية الملاعب، بالإضافة إلى صعوبة إيجاد التناغم الذي اعتاد عليه طوال مسيرته في برشلونة.

وظهر جلياً عدم اقتناع ميسي بطريقة لعب كريستوف غالتييه مدرب نادي باريس سان جيرمان، بعد الخروج المفاجئ من دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، على يد بايرن ميونخ، نتيجة عدم وضعه في مكانه الصحيح، خلف مهاجمي الفريق الفرنسي.

ضغط برشلونة

وجد ليونيل ميسي نفسه في الموسم الحالي، تحت ضغط كبير من إدارة نادي برشلونة بقيادة الرئيس خوان لابورتا، الذي واصل توجيه الرسائل إلى النجم الأرجنتيني، من أجل العودة مرة أخرى إلى الفريق الكتالوني، حتى يختم مسيرته الاحترافية مع كتيبة المدرب تشافي.

ولعل الضغط الكبير الذي تعرض له ميسي من جماهير برشلونة وإدارته، جعلته يفكر ملياً بعدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، حتى يحسم مسألة رحيله إلى فريق جديد، يختم به مسيرته الاحترافية العامرة بالألقاب والإنجازات الفردية.

دوري أبطال أوروبا

تعد بطولة دوري أبطال أوروبا، إحدى أهم المسابقات بالنسبة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما فشل خلال موسمين كاملين، في قيادة باريس سان جيرمان إلى المواجهة النهائية، والصعود إلى منصة التتويج، بعد سنوات من الغياب.

ولم يتذوق ميسي لقب دوري أبطال أوروبا منذ عدة سنوات، وتحديداً في موسم 2014/2015، وهي فترة طويلة بالنسبة للنجم الأرجنتيني، الذي يريد العودة مرة أخرى إلى المشاركة في المسابقة القارية، والصعود إلى منصة التتويج.

الكرة الذهبية

يعتبر ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في نيل جائزة الكرة الذهبية، التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول”، بعدما حصدها في 7 مناسبات، لكنه يدرك أن عدم تحقيق الألقاب القارية مع باريس سان جيرمان يضعف موقفه في نيلها، وهو الأمر الذي جعله يقرر الرحيل.

سكاي نيوز

العربي الجديد