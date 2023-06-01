شاهد.. رونالدو: سأستمر مع النصر والدوري السعودي سيصبح ضمن أقوى 5 مسابقات بالعالم





قال كريستيانو رونالدو -قائد فريق النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم- إن التوتر سيطر عليه خلال حفل تقديمه لجماهير ناديه الجديد يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال رونالدو -في مقابلة مع موقع الدوري السعودي- اليوم الخميس “أنا سعيد هنا، وأرغب في الاستمرار هنا، وسأستمر هنا (مع النصر). الدوري السعودي قوي، لكن هناك فرصا عديدة للنمو. الدوري تنافسي ولدينا فرق جيدة، وكذلك الحال بالنسبة للاعبين العرب، وأعتقد أن البنية التحتية تحتاج للتحسن (في الدوري)، وحتى الحكام، وحكم الفيديو المساعد يجب أن يكون أسرع بعض الشيء”.

وواصل رونالدو -الذي حقق ألقابا كبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا- حديثه قائلا: “في رأيي، إذا استمر (المسؤولون عن الدوري) في العمل على خطتهم في السنوات الخمس المقبلة، فأعتقد أن الدوري السعودي سيصبح ضمن أقوى 5 مسابقات في العالم”.

وخرج رونالدو (38 عاما) خالي الوفاض مع النصر في موسمه الأول، بعد خسارة كأس السوبر وكأس الملك، بالإضافة للدوري لصالح الاتحاد.

وعن عدم تحقيق ألقاب هذا الموسم، قال إن “توقعاتي كانت مختلفة بعض الشيء. صراحة توقعت أن نفوز بأحد الألقاب هذا العام، لكن الأمور لا تسير دائما كما نرغب. في بعض الأحيان، نحتاج للصبر والاستمرارية والمثابرة لتحقيق الأفضل، وسوف نتحسن كثيرا”.

وأضاف “في آخر 5 أو 6 أشهر، تحسن الفريق للغاية وتحسن الدوري أيضا وجميع الفرق. يتطلب الأمر أحيانا بعض الوقت لكن إذا آمنت بهدفك، فإن كل شيء ممكن باعتقادي. أنا متفائل جدا وواثق من تغير الأمور والسير نحو الأفضل، لذا علينا أن نؤمن ونعمل على ذلك”.

وانتقل رونالدو (38 عاما) الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات إلى النصر، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل أكثر من 200 مليون يورو سنويا (213.5 مليون دولار) حسب تقارير صحفية.

رونالدو: كنت متوترا

كذلك كشف النجم البرتغالي عن مشاعره في أول مواجهة له مع جماهير النادي السعودي قائلا “في اليوم الأول هنا (بملعب النصر الذي تغير اسمه من “مرسول بارك” إلى “أول بارك”) كنت متوترا بعض الشيء، كما هو متوقع كان الملعب ممتلئا وعائلتي معي في مجتمع جديد، الآن الوضع مختلف تماما، أشعر براحة أكثر وتأقلمت، إنها ذكريات جيدة”.

وأشار رونالدو -الذي سجل 14 هدفا في 16 مباراة بالدوري- إلى أن هناك لحظات لن ينساها على ملعب فريقه الجديد الذي أصبح مثل منزله.

وقال “بالطبع أتذكر يومي الأول، حفل التقديم كان مذهلا، توقعت ما حدث، كان اليوم مميزا (للجماهير) ولعائلتي أيضا وليس لي فقط، كان مختلفا تماما واندهشت للغاية، كان مميزا في عديد من النواحي”.

وأوضح النجم البرتغالي “بالنسبة لي كانت إحدى أفضل لحظاتي في كرة القدم، ستكون الذكريات جيدة دائما حين تحصل على حفل تقديم بهذه الطريقة”.

سكاي نيوز

الجزيرة