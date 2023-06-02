مجلس الأمن يفرض عقوبات على شركات تقدم دعما للدعم السريع
منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للجزيرة:
– فرضنا عقوبات على 4 شركات اثنتين منها تقدمان دعما للدعم السريع واثنتين تدعمان الجيش السوداني
– اتخذنا إجراءات ضد شركات وهيئات تقدم أسلحة للطرفين المتقاتلين في #السودان
– قرارات اليوم ليست نهاية المطاف وكل الخيارات مطروحة
– القرارات التي اتخذناها اليوم ليست نهاية المطاف ونشجع الطرفين على العودة لطاولة المفاوضات في #جدة
– لن نتراجع عن إمكانية إيجاد حل سياسي للأزمة بالسودان وسنعمل على دفع الطرفين للعودة لمباحثات #جدة
– الطرفان لا يعملان بجهد على وقف إطلاق النار والعودة إلى سلطة مدنية في #السودان
– كلا الطرفين في #السودان يرتكبان عنفا غير ضروري
– ملايين الأشخاص لا يستطيعون الحصول على الغذاء والماء في #السودان ونحن نقف إلى جانب الشعب
– كلا الطرفين في #السودان لا يحترمان حقوق الشعب السوداني
الإنتباهه
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