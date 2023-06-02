مجلس الأمن يفرض عقوبات على شركات تقدم دعما للدعم السريع





منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للجزيرة:

– فرضنا عقوبات على 4 شركات اثنتين منها تقدمان دعما للدعم السريع واثنتين تدعمان الجيش السوداني

– اتخذنا إجراءات ضد شركات وهيئات تقدم أسلحة للطرفين المتقاتلين في #السودان

– قرارات اليوم ليست نهاية المطاف وكل الخيارات مطروحة

– القرارات التي اتخذناها اليوم ليست نهاية المطاف ونشجع الطرفين على العودة لطاولة المفاوضات في #جدة

– لن نتراجع عن إمكانية إيجاد حل سياسي للأزمة بالسودان وسنعمل على دفع الطرفين للعودة لمباحثات #جدة

– الطرفان لا يعملان بجهد على وقف إطلاق النار والعودة إلى سلطة مدنية في #السودان

– كلا الطرفين في #السودان يرتكبان عنفا غير ضروري

– ملايين الأشخاص لا يستطيعون الحصول على الغذاء والماء في #السودان ونحن نقف إلى جانب الشعب

– كلا الطرفين في #السودان لا يحترمان حقوق الشعب السوداني

الإنتباهه