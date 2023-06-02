السودان: تدهور الأوضاع الأمنية بمدينة الأبيض
أصبح الوضع الأمني بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان الواقعة غربي السودان خارجا عن السيطرة منذ اندلاع الحرب بين الجيش و قوات الدعم السريع في منتصف ابريل الماضي.
و قال مصادر طبي لـ«التغيير» ان قوَّات الدعم السريع نهبت مساء الخميس «عربة حكومية» تتبع لمستشفى الأبيض التعليمي بحي الوحدة الواقع غربي المدينة.
و ذكر المصدر أن «العربة» المنهوبة كانت تحمل ثلاثة من العاملين بالمستشفى منهم طبيبة قامت القوات باخراجهم من العربة و تحركت بها خارج المدينة .
و بحسب متابعة «التغيير» أصيب أربعة مواطنين في حادث نهب مُسلَّح على طريق الدبيبات الواقع جنوب غرب المدينة كان منهم شخص في حالة خطرة .
و باتت مدينة الأبيض عاصمة الولاية المدينة الرابعة لاطراف الاقتتال التى ظلت تحاصرها قوات الدعم السريع من عدة اتجاهات لاكثر من اسبوع .
و شهدت المدينة منذ اندلاع الحرب ثلاثة اشتباكات عنيفة بين الاطراف المتقاتلة التى ادت الى وقوع عشرات الاصابات و ما يقارب المئات الضحايا من المدنيين .
و ظلت قوات الدعم السريع ما يقارب اسبوع تمارس النهب و السرقة حول القرى الواقعة بالقرب من مدينة الرهد التى كان قد هاجمتها سابقا .
و منذ اكثر من اسبوع ظلت قوات الدعم السريع تفرض حصارا على مدينة الأبيض في عدد من الاتجاهات مع انتشارها في قرى و مناطق مجاورة للمدينة.
التغيير
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