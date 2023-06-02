انفجارات وقصف مدفعي في الخرطوم والجيش: فوجئنا بتعليق مفاوضات جدة قبل الرد على مقترحاتنا





وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت علق فيه الوسيطان السعودي والأميركي مباحثات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، واتهماهما بعدم الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة بينهما في الفترة الماضية.

وبعدما حمّلت طرفي النزاع مسؤولية انهيار الهدنة والمباحثات في جدة، أعلنت واشنطن الخميس فرض عقوبات على شركات، وقيود على تأشيرات الدخول لمسؤولين على ارتباط بطرفي النزاع.

وتستهدف العقوبات الاقتصادية العديد من الشركات في قطاعات الصناعة والدفاع والتسلح، بينها شركة “سودان ماستر تكنولوجي” التي تدعم الجيش، وشركة الجنيد للمناجم التي تدير مناجم ذهب عدة في إقليم دارفور وتوفر تمويلا لقوات الدعم السريع.

غضب في الجيش

في غضون ذلك، قال الجيش السوداني إنه قدم مقترحات للوسطاء في جدة لكنه فوجئ بتعليق المفاوضات قبل الرد عليها، وحث الجيش الوسطاء على مواصلة الجهود لإقناع الطرف الآخر بتنفيذ مقتضيات الهدنة للعودة للتفاوض.

وردا على الموقف الأميركي، انتقد مسؤول عسكري سوداني موقف الإدارة الأميركية التي ترعى مع السعودية مفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع. وقال إن وفد الجيش سلّم الجانبين قبل يومين أدلة على عدم تنفيذ “الطرف الآخر” التزامات اتفاق الهدنة الموقع بينهما، ولم ينسحب من المستشفيات ومواقع خدمات المياه والكهرباء، بل توسع في التمركز داخل 34 مستشفى وسيطر على 29 سيارة إسعاف وآلاف المنازل في أحياء عدة بمدن العاصمة الثلاث، وهاجم مواقع عسكرية ومدنية أخرى خلال فترة الهدنة.

غضب في الجيش

في غضون ذلك، قال الجيش السوداني إنه قدم مقترحات للوسطاء في جدة لكنه فوجئ بتعليق المفاوضات قبل الرد عليها، وحث الجيش الوسطاء على مواصلة الجهود لإقناع الطرف الآخر بتنفيذ مقتضيات الهدنة للعودة للتفاوض.

وردا على الموقف الأميركي، انتقد مسؤول عسكري سوداني موقف الإدارة الأميركية التي ترعى مع السعودية مفاوضات جدة بين الجيش والدعم السريع. وقال إن وفد الجيش سلّم الجانبين قبل يومين أدلة على عدم تنفيذ “الطرف الآخر” التزامات اتفاق الهدنة الموقع بينهما، ولم ينسحب من المستشفيات ومواقع خدمات المياه والكهرباء، بل توسع في التمركز داخل 34 مستشفى وسيطر على 29 سيارة إسعاف وآلاف المنازل في أحياء عدة بمدن العاصمة الثلاث، وهاجم مواقع عسكرية ومدنية أخرى خلال فترة الهدنة.

الجزيرة