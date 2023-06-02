وزير الزراعة يزور ولاية القضارف





مواصلة لجولته الولائيه للوقوف علي الاستعدادات للموسم الزراعي ومناقشة قضايا الامن الغذائي بالسودان وصل دكتور ابوبكر عمر البشرى وزير الزراعة والغابات المكلف الي ولاية القضارف اليوم يرافقه وفد عالي المستوى يضم عدد من مدراء الادارات العامه بالوزارة.

و اكد السيد الوزير ان زيارته تأتي لأهمية ولاية القضارف في إنتاج الحبوب والمحاصيل الزراعية المختلفه و للاطمئنان علي الامن الغذائي بالولايه و الوقوف علي استعدادات الولايه للموسم الصيفي المقبل حيث ابتدر زيارته بزيارة سوق المحاصيل بالقضارف و استمع الي تقرير مفصل من مدير سوق المحاصيل الذي اكد ان المحاصيل الموجود في السوق بكمية كبيره جدا.

ومن ثم قام السيد الوزير بزيارة الي صومعة الغلال التابعه للبنك الزراعي حيث أكدت ادارة الصومعه ان هناك حوالي 800 الف طن من الذرة الان مخزنة كمخذون استراتيجي في الصومعة.

و زار الوفد رئاسة وزارة الإنتاج والموارد الاقتصاديه بالولايه حيث عقد السيد وزير الزراعة والغابات المكلف اجتماعا موسعا ضم إدارات الوزارة الولائيه و ادارة الثروة الحيوانيه والإنتاج الحيواني ولفيف من مزارعي الولايه وشركاء العملية الإنتاجية بالقضارف حيث طرحت الوزارة الولائيه خطتها للموسم ومشاكل وتحديات إنجاح هذا الموسم خاصة التمويل الزراعي وتوفير ميزانيات لهذه الادارات لانجاح الموسم الزراعي الصيفي .

و اكد السيد الوزير سعي الوزارة لمعالجة كل المعوقات داعيا الوزارة وشركاء الإنتاج للعمل المتواصل لانجاح هذا الموسم مبديا ارتياحه لما وجده في الولايه من استعداد ومخزون استراتيجي للمحاصيل .

سكاي نيوز

وكاله سونا