وزارة الصحة تستلم ٢٠ طن من لقاحات الاطفال





تسلمت وزارة الصحة خلال اليومين الماضيين عبر مطار بورتسودان 20 طن من لقاحات التطعيم الروتيني في إطار حرص وزارة الصحة علي استمرارية تقديم خدمات التطعيم الروتيني للأطفال بالرغم من الأحداث الجارية بالبلاد، علما بأن اللقاحات هي دعم من التحالف العالمي للقاحات والتطعيم (قافي) وبتيسير من منظمة اليونسيف بإستجار طائره خاصه لنقل هذه اللقاحات للسودان. و تم استلام هذه اللقاحات بإشراف مباشر من وزير الصحة الاتحادي واللجنة اللوجستية بولاية البحر الأحمر. عبر قسم التبريد الاتحادي وتوزيعها مباشرة الي الولايات وسوف تكون هنالك شحنات اخري من اللقاحات ولن تدخر الوزارة جهدا لضمان سلامة اطفال السودان من خطر الأمراض المستهدفه بالتطعيم.

و تقدمت وزارة الصحة عبر الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالشكر للتحالف العالمي للقاحات ومنظمة اليونسيف وولاية البحر الأحمر ممثلة في اللجنة اللوجستية وبرنامج التحصين بالولاية وكل من ساهم في ان تصل اللقاحات الي السودان.

سكاي نيوز

وكاله سونا