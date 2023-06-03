هل يُعلن الهلال السعودي عن التعاقد مع ميسي بعد أيام؟





كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تفاصيل تتعلق بمستقبل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والذي من المتوقع أن يُغادر باريس سان جيرمان الفرنسي في نهاية موسم 2022-2023، خصوصاً أنّ عدة أندية تسعى للتعاقد مع “البولغا” وتحديداً الهلال السعودي.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها “سبورت”، اليوم السبت، فإنّ نادي الهلال السعودي جهز كل شيء من أجل الإعلان رسمياً عن التعاقد مع ميسي، ولكن لا يوجد أي شيء مؤكد حتى هذه اللحظة خصوصاً مع الغموض في موقف النجم الأرجنتيني حتى الآن.

وبحسب معلومات الصحيفة، فإنّ نادي الهلال أعد كل شيء من أجل الإعلان رسمياً عن الصفقة، وهو ينتظر قرار الموافقة من ميسي، من أجل الكشف عن الصفقة رسمياً والإعلان عن التعاقد مع أفضل لاعب في العالم، ومن المحتمل أن يكتمل المشهد الأسبوع المقبل.

ونشرت الصحيفة الإسبانية هذه المعلومات في وقت نفى فيه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إمكانية مغادرة ميسي نهاية موسم 2022-2023 الحالي، خصوصاً بعد إعادة تصويبه في مسألة تصريحات مدرب “الباريسي”، كريستوف غالتييه، الذي أكد رحيل “البولغا” عن الفريق وأنه سيلعب مباراته الأخيرة في الدوري الفرنسي اليوم، السبت.

سكاي نيوز

العربي الجديد