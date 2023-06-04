الحرية والتغيير: لا للحرب لا علاقة لها بالعودة للاتفاق الإطاري





الناطق باسم الحرية والتغيير “المجلس المركزي” خالد عمر يوسف :

عوضاً عن الفرضيات الساذجة التي تقول بأننا نريد العودة للاتفاق الإطاري علينا أن نتناقش بجدية أن سودان ما بعد ١٥ أبريل هو سودان مختلف عما قبل ١٥ أبريل، علينا أن ننظر للمستقبل لا أن نظن أنه من الممكن الرجوع للماضي، المستقبل يبدأ بوقف الحرب فوراً ومعالجة آثارها الإنسانية الفادحة.

موقف لا للحرب لا علاقة له البته بالعودة للاتفاق الإطاري ولا بموقف داعم لأي طرف من الأطراف المتحاربة.

الإنتباهه