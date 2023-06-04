ميسي حسم قراره وهذه وجهته القادمة





زاد الغموض بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن أعلن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي مغادرته النادي، وعدم تجديده عقده الذي ينتهي يوم 30 يونيو/ حزيران الجاري.

وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية، المعروفة بقربها من نادي برشلونة، الأحد، إن البولغا قد حسم وجهته المقبلة، منذ سفره إلى المملكة العربية السعودية، خلال الشهر الماضي، للمشاركة في حملة إعلانية للسياحة في المملكة، خصوصاً أنه يعتبر منذ عام مضى سفير السياحة السعودية مقابل عقد ذهبي.

وكان ليو يرغب في إنهاء مسيرته مع فريقه السابق نادي برشلونة الإسباني، لكن الوضع المالي الغامض للفريق، بالإضافة للعرض السعودي المغري، والذي تبلغ قيمته 600 ألف دولار، جعل قرار الرفض غير ممكن، من أجل ضمان مستقبل عائلته للأبد، خصوصاً أنه تقدم في السن واقتربت مسيرته من النهاية، ما جعله يختار الظفر بأغلى عقد للاعب كرة قدم في التاريخ.

أما في ما يتعلق بعرض فريق إنتر ميامي الأميركي، فإن ليونيل لم يفكر فيه بتاتاً، بالنظر إلى ضعف المقابل المالي الذي لم يبلغ 10 بالمائة من المبلغ الذي سيحصل عليه من فريق الهلال، أكثر الفرق السعودية تتويجاً بالألقاب في المملكة.

سكاي نيوز

العربي الجديد