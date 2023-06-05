السيسي يدعو إلى الحفاظ على مقدرات الدولة السودانية





دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في السودان، من أجل الحفاظ على المؤسسات الوطنية ومنعها من الانهيار.

وحث السيسي، خلال اجتماع مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يزور القاهرة، على تكثيف الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من معاناة المتضررين، مطالباً جميع الأطراف السودانية بتغليب صوت الحكمة للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية.

وبشأن مباحثاته مع رئيس موريتانيا، قال السيسي: “تناولنا مستجدات الأزمة الليبية، حيث توافقنا في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، بدون استثناء وفي مدى زمني محدد، تنفيذاً للمقررات الدولية ذات الصلة”.

“الشرق”