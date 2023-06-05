الأهلي يفوز على الوداد بثنائية ويؤجل الحسم لموقعة المغرب في نهائي أبطال إفريقيا





فاز فريق الأهلي بثنائية مقابل هدف أمام الوداد المغربي، مساء اليوم الأحد، على إستاد القاهرة الدولي، في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الأول في شباك الوداد المغربي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع في الشوط الأول.

وسجل محمود «كهربا» الهدف الثاني لفريق الأهلي في شباك الوداد المغربي في الدقيقة 59.

سجل سيف الدين بوهرة لاعب الوداد المغربي الهدف الأول في شباك الأهلي في الدقيقة 86.

وتألق مصطفى شوبير في التصدي لأكثر من كرة خطيرة، كاد يسجل منها الفريق المغربي.

وأهدر لاعبو الأهلي أكثر من فرصة تهديف حقيقة في منطقة جزاء الوداد المغربي الذي تماسك لصد هجمات المارد الأحمر.

وألغى حكم اللقاء ركلة جزاء للأهلي بعد العودة إلى تقنية «VAR»، ورفض احتساب ركلة جزاء بعد تدخل عنيف على قدم حسين الشحات.

ويلتقي الأهلي مع الوداد في إياب المباراة النهائية بمركب محمد الخامس يوم 11 يونيو الجاري.

“بوابة الأهرام”