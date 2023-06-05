إبراهيم فايق يفتح النار على عصام الشوالي بسبب الأهلي





فتح الإعلامي إبراهيم فايق النار على المعلق التونسي عصام الشوالي، عقب تعليقه على مواجه الفريق الأول للنادي الأهلي أمام الوداد المغربي اليوم في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب إبراهيم فايق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: عصام شوالي.. فعلا غابت الحيادية.. معرفش الأهلي مضايقك في أيه؟.

وجاءت رسالة إبراهيم فايق لعصام الشوالي، عقب تعليقه على مواجهة الأهلي أمام الوداد المغربي، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتحامله على الفريق الأحمر حسب وجهة نظر الإعلامي المصري.

وشن عدد من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على المعلق التونسي عصام الشوالي، على خلفية تعليقه على مواجهة الأهلي أمام الوداد، وتحيزه للفريق المغربي.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي، حقق الفوز على نظيره الوداد المغربي، بهدفين مقابل هدف، ويحتاج للتعادل في مواجهة العودة يوم الأحد المقبل، من أجل حسم لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

“مصراوي”