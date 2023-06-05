أردول: الدعم السريع ارتكبت مجزرة في قرية بالأبيض





أتهم القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية مبارك أردول الدعم السريع بارتكاب مجزرة في قرية حميرة شرق خور طقت بالأبيض في كردفان.

وقال أردول في صفحته على فيسبوك:”مليشيا الدعم السريع ترتكب مجزرة في قرية حميرة شرق خور طقت بالأبيض في كردفان وتقتل وتجرح اكثر من أربعين من المدنيين أثناء خروجهم من المسجد في صلاة الصبح أول أمس ويحرقون كل القرية، عدد كبير من والأطفال حرقوا في بيوتهم، يعود الهجوم لسبب ان أفرادا من الدعم السريع هجموا علي القرية بغرض الاغتصاب وتم التصدي لهم وقتل ثلاث أفراد منهم

ثم عادوا اليوم الثاني وهجموا علي القرية وارتكبوا هذه المجزرة .

الإنتباهه