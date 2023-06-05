قافلة دعم واسناد للجيش من مواطني منطقة كركوج





سير مواطنو وحدة كركوج الإدارية بمحلية السوكي بولاية سنار قافلة الدعم والاسناد لقوات الشعب المسلحة تم تسليمها لقيادة الفرقة السابعة عشر مشاة بسنجة وكان في استقبالها والي سنار الدكتور العالم إبراهيم النور وممثل قائد الفرقة السابعة عشر مشاة بسنجة العقيد ركن الحاج عبدالله احمد واعضاء الهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة بالولاية وقادة الأجهزة الأمنية والشرطية بالولاية.

وقال والي سنار ان ما قدمه مواطني كركوج من دعم واسناد للقوات المسلحة سيكون خير معين لها في معركة الكرامة التي تخوضها ضد التمرد مشيرا إلى أن ما قام به الدعم السريع من تمرد هو عبارة عن انتحار سيدفع ثمنه بالهزيمة.

واكد أنه لا أحد يستطيع أن يشكك في حكومة ولاية سنار لولائها ومساندتها للقوات المسلحة وهي أول ولاية تقدم عدد (14) عربة لاندكروزر دفع رباعي لقيادة الفرقة السابعة عشر مشاة بسنجة كما تم اصدار قرار بتشكيل لجنة عليا لنصرة القوات المسلحة مشيرا إلى أن نصرة القوات المسلحة واجب وطني لكل سوداني ولا حكر لشخص بعينه.

الإنتباهه