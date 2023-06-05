هل وافق ميسي على العودة إلى برشلونة؟ والده يكشف قراره





التقى رئيس فريق برشلونة، خوان لابورتا، بوالد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في اجتماع كان من المفترض أن يغيب عن الأنظار، إذ تحدث الطرفان لوقت طويل حول الفرضيات التي تمكّن من عودة “البرغوث” لفريقه التاريخي بداية من الموسم المقبل.

ورصدت وسائل الإعلام الإسبانية، الإثنين، ردود فعل خورخي ميسي لحظة مغادرته بيت لابورتا، إذ بدا راضياً بما سمعه، وجاءت إجاباته إيجابية عن الأسئلة المتعلقة بإمكانية عودة ليو إلى برشلونة في أقرب وقت ممكن.

وردّ وكيل أعمال ليونيل عن الأسئلة باقتضاب، لكن إجاباته كانت كافية، إذ قال: “ميسي يرغب في العودة إلى برشلونة، أتمنى أن يتحقق ذلك، يبقى الأمر ممكناً”.

ورغم تغليبه كفّة فريق برشلونة مقارنة بالمنافسين على ضم “البولغا”، إلا أن خورخي ميسي ترك الباب مفتوحاً للمهتمين بخدمات نجله، خاصة أن النادي “الكتالوني” لم ينل الضوء الأخضر لغاية الآن من رابطة كرة القدم بخصوص مخططه الذي يقتضي تخفيف رواتب اللاعبين، وهو العائق الوحيد الذي يحول دون إتمام الصفقة.

وسبق لمدرب فريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، أن أكد رغبة ليونيل ميسي في العودة إلى برشلونة، تماماً مثلما صرّح به المدير الرياضي، ماتيو أليماني، في وقت يستعد الفريق لاستعادة نجمه التاريخي وإشراكه في مشروع جديد.

وسينتظر برشلونة الأيام المقبلة لمعرفة قدرته في استقدام لاعبين جدد، وهذا بعد أن تخلص من رواتب اللاعبين المغادرين مثل المدافعين، جيرارد بيكيه وجوردي ألبا، وكذلك لاعب خط الوسط سيرخيو بوسكتس.

سكاي نيوز

العربي الجديد