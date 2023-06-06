مشاورات بشأن السودانيين العالقين في المعابر





قال السفير حسام عيسى، إنّ كلّ التأشيرات التي تمّ منحها سارية ومعمول بها، وتمّ الاتّفاق على كتابة كل الملاحظات التي تهم الجانب السوداني بتقرير من السفارة.

والأثنين، التأم اجتماع مطول بوزارة الخارجية المصرية بمكتب معالي مساعد وزير الخارجية المصري السفير حسام عيسى ضم كل من السيد القائم بالأعمال السفير الصادق عمر والسفير عمر الأمين مدير إدارة مصر بالخارجية السودانية والوزير المفوض بسفارة السودان بالقاهرة ومنسق المعابر والتوأمة بالولاية المستشار محمد عوض.

وبحث الاجتماع مسألة العالقين في المعابر، تيسير حركة التجارة ، انسياب الدواء ، زيادة الموظفين في المعابر والقنصلية بحلفا، وفتح بعثة قنصلية في دنقلا وذلك مع اكتمال أعمال الصيانة فيه.

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