المفوض الأممي يعبّر عن صدمته بعد مقتل 10 لاجئين في الخرطوم





عبّر مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم الثلاثاء عن صدمته من تقارير عن مقتل عشرة لاجئين على الأقل في هجوم بالعاصمة السودانية الخرطوم، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وحذر غراندي في حسابه على «تويتر» من أن جميع المدنيين الموجودين بالسودان «في خطر».

عبّر مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اليوم الثلاثاء عن صدمته من تقارير عن مقتل عشرة لاجئين على الأقل في هجوم بالعاصمة السودانية الخرطوم، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وحذر غراندي في حسابه على «تويتر» من أن جميع المدنيين الموجودين بالسودان «في خطر».

وأشار إلى أن المفوضية تسعى للوصول إلى الناجين وتقديم الدعم لهم، مطالبا في الوقت نفسه «بإسكات البنادق إذا ما أُريدَ إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة».

وقال سكان إن مناطق بالعاصمة السودانية شهدت قصفا واشتباكات عنيفة أمس الاثنين، ووردت أنباء عن انتشار الفوضى في الخرطوم وإقليم دارفور بغرب البلاد بعد أكثر من سبعة أسابيع من الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفقاً لوكالة «رويترز».

واشتد القتال بين الجانبين في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت بعد انتهاء اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص داخل السودان، ودفعت نحو 400 ألف للفرار إلى الدول المجاورة، وألحقت أضرارا جسيمة بالعاصمة التي أصبح من بقي فيها من السكان تحت رحمة المعارك والضربات الجوية والنهب.

الشرق الأوسط