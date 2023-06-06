سودانيون يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بفك الحصار عن جزيرة “توتي”





أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان -خلال الساعات الماضية- نداء استغاثة لإنقاذ سكان جزيرة “توتي” وذلك بسبب “حصار” تفرضه قوات الدعم السريع، مما أدى إلى نقص الغذاء والدواء ويهدد بحدوث كارثة إنسانية حسب وصفهم.

وعبر وسم (هشاتاغ) “#فك_حصار_جزيرة_توتي” تناقل مغردون وناشطون وسودانيون شهادات سكان الجزيرة عن الوضع الحالي، وأكدوا خطورة الوضع مطالبين بالدخل لإنقاذ الأهالي، خاصة في ظل تواتر الأنباء عن شحّ المواد الغذائية أو انعدام بعضها بسبب الحصار المفروض عليها.

وتقول شهادة أحد سكان جزيرة “توتي” إنه وبعد أسبوع من الإغلاق التام المفروض من قبل قوات الدعم السريع، أصبح الوضع كارثيا، فالمحال التجارية باتت خاوية تماما من السلع الضرورية.

وأضاف المواطن في شهادته “توتي كلها خالية من الدقيق بكل أنواعه، وبالتالي توقفت المخابز عن العمل” مشيرا إلى أن الكثير من المحال التجارية أصبحت تفتقر إلى المواد الأساسية مثل الزيت والدقيق والملح والسكر والخميرة.

ناقوس الخطر

وبسبب الحصار المفروض، تشير الشهادات المنقولة عن سكان الجزيرة إلى أن أغلب المحال التجارية اضطرت إلى إغلاق أبوابها، كما دقّت ناقوس الخطر بسبب نقص الأدوية في المركز الصحي الوحيد الذي يعمل في “توتي”.

ووصفت عدة مصادر الوضع بـ “الكارثي والخطير” وأكد عدد منهم أن “توتي” التي يحبها السودانيون بين فكيْ الموت، وتتضرع إلى الله أن ينجي أهلها.

ومنذ اندلع النزاع في 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو، قُتل أكثر من 1800 شخص وشرّد أكثر من 1.5 مليون شخص بين نازحين ولاجئين.

الجزيرة