الأعلى للجامعات الخاصة: استيعاب الطلاب العائدين من السودان





قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة إن الأوراق الثبوتية في غاية الأهمية للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا، وتشمل بيان درجات الطالب، والصف الذي يدرس فيه.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on حوالي 80% من طلبتنا العائدين من السودان في كلية الطب”.

وتابع محمد حلمى الغر:”أعفينا طلبتنا العائدين من روسيا وأوكرانيا كان معهم أوراق ثبوتية، وتم إعفائهم من العديد من المواد”.

وقال أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة :”معظم الجامعات الخاصة خدت من العائدين من السودان على اختلافات قدراتهم الاستيعابية”.

“اليوم السابع”