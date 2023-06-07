عقد تاريخي مع اتحاد جدة.. كم يتقاضى بنزيما في اليوم والساعة والدقيقة؟





كشفت تقارير صحفية، عن الراتب الذي سيحصل عليه النجم الفرنسي كريم بنزيما، مع فريقه الجديد اتحاد جدة السعودي، الذي انتقل لصفوفه بعقد يمتد حتى عام 2026، عقب رحيله عن ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

راتب خيالي لـ كريم بنزيما مع الاتحاد السعودي.. 3 مليار جنيه مصري

وأكدت الصحف الإسبانية أن الاتحاد السعودي نجح في ضم كريم بنزيما مقابل 200 مليون يورو سنويًا، أي أنه سيحصل على 400 مليون ريال سعودي في السنة (3 مليارات جنيه مصري)، أي 33 مليونا في الشهر (271 مليون جنيه)، و8 ملايين ريال تقريباً في الأسبوع (65 مليون جنيه).

وسيتقاضى كريم بنزيما مليونا و200 ألف ريال سعودي يوميًا (9 ملايين جنيه)، أي 49 ألف ريال سعودي في الساعة (403 آلاف جنيه)، و800 ريال في الدقيقة (6500 جنيه)، و13 ريالا في الثانية الواحدة (107 جنيهات).

اتحاد جدة يعلن ضم بنزيما بعقد حتى 2026

وكان نادي الاتحاد السعودي، قد أعلن مساء الثلاثاء، تعاقده بشكل رسمي مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى عام 2026.

“الوطن سبورت”