شاهد بالفيديو.. طلب غريب من ادارة الهلال السوداني لمواجهة النادي الصفاقسي والإعلام التونسي يسخر من خطوة ممثل السودان





فاجأ نادي الهلال السوداني الإتحاد العربي لكرة القدم بطلب غريب قبل مواجهة الصفاقسي التونسي في لقاء الذهاب بالبطولة العربية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت إحدى القنوات التونسية تفاصيل الطلب الذي تقدمت به إدارة الهلال والمتمثل في تحديد ملعب المباراة.

حيث أرسلت إدارة النادي السوداني خطاباً للإتحاد العربي أعلن من خلاله تسمية دولة المغرب كمستضيفاً للمباراة نظراً للأوضاع في السودان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد سخر الخبراء بالأستوديو من نادي الهلال الذي قدم طلب يوم المباراة بتحديد المغرب في الوقت الذي لم يسمي فيه الملعب الذي سيستضيف المباراة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين