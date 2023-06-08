رئيس البرلمان العربي يدين تخريب سفارة السعودية في السودان





أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، ما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث بمبنى سفارة المملكة العربية السعودية والملحقيات التابعة لها بالعاصمة السودانية الخرطوم، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة.

ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومقارها، مجددا رفض البرلمان العربي التام لكافة أشكال الاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومقراتها، وداعيا السلطات السودانية إلى اتخاذ مايلزم لتوفير التأمين الكامل لها ليتمكنوا من أداء دورهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها السودان.

“المصري اليوم”