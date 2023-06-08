مرتضى منصور يطالب الشعب السوادني بالثورة: “حميدتي والبرهان مزبلة التاريخ”





طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، الشعب السوداني بالنزول إلى ساحات التظاهر، ضد ما يحدث في البلاد من جانب حميدتي والبرهان.

وقال مرتضى منصور في مؤتمر صحفي يعقده في مكتبه:”: حميدتي والبرهان مزبلة التاريخ”.

وأكمل:”أنظروا إلى ما يحدث في السودان، والانقسامات الموجودة هناك، الحمد لله أن بلادنا متماسكة”.

وأوضح:”احترم قرار القضاء، وأسعى حاليًا لتأسيس حزب سياسي يُسمى “الإخلاص” هدفه دائمًا خدمة الوطن سياسيًا”.

“أهل مصر”