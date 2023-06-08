شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تنعي شهيد القوات المسلحة “الفدائي” بكلمات مؤثر وتذرف الدموع: (قنعنا من هادى العبوس..من وِلدونا فرساناً ليوس..أدينا كريج الضروس..الموت نهاجمو وليهو نكوس)





نعت الفنانة السودانية المعروفة ميادة قمر الدين شهيد القوات المسلحة عثمان مكاوي الشهير باسم “الفدائي” والذي استشهد إثر اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع الأسبوع الماضي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الفنانة الملقبة بملكة الرق مقطع فيديو للشهيد ظهر من خلاله وهو ينعي نفسه قبل أيام من وفاته.

كما أرفقت المطربة الشابة مقطع فيديو قديم لها من إحدى حفلاتها ظهرت من خلاله وهي تذرف الدموع من أعلى المسرح الذي كانت تغني فيه.

وكتبت ميادة قمر الدين بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (قنعنا من هادى العبوس..من وِلدونا فرساناً ليوس..أدينا كريج الضروس..الموت نهاجمو وليو نكوس..أنحنا الثبات فالمحاص).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين