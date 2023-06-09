شاهد بالصورة.. وفاة والدة لاعب المريخ السابق إبراهومة بمعبر أرقين وهي في طريقها إلى مصر





توفيت والدة لاعب وسط المريخ والهلال السابق إبراهيم محجوب الشهير باسم “إبراهومة” الصغير وذلك بمعبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام إبراهومة الذي لعب لقطبي الكرة السودانية السابق وفقاً لما أكدت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنعي والدته بصورة تجمعه معها.

وكانت والدة الكابتن قد توفيت وهي في الطريق لجمهورية مصر العربية، وتم الدفن بمدينة دُنقلا شمالي السودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين