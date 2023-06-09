فوائد ومضار تناول البطاطس





يحتوي البطاطس على العديد من الفوائد الغذائية، حيث تعتبر مصدرًا جيدًا للألياف والبوتاسيوم والفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين B6. كما أنها تحتوي أيضًا على نسبة من البروتينات والكربوهيدرات والدهون.

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى بعض المضار المحتملة لتناول البطاطس، والتي تتضمن بحسب رصد موقع “اهتمامنا”:

ارتفاع مستوى السكر في الدم: يحتوي النشاء الموجود في البطاطس على سكريات معقدة التي يتم تحويلها إلى سكريات بسيطة في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم عند تناول كميات كبيرة من البطاطس.

زيادة الوزن: تحتوي البطاطس على سعرات حرارية عالية، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن عند تناولها بكميات كبيرة.

تأثير سلبي على الصحة العامة: قد تحتوي البطاطس المقلية على نسبة عالية من الدهون المشبعة والأملاح، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم.

لذلك، ينصح بتناول البطاطس بشكل معتدل وفي إطار نظام غذائي متوازن، وتجنب تناول البطاطس المقلية والمعالجة بالدهون والأملاح. كما ينصح بالتنسيق مع الطبيب المعالج لمرضى السكري قبل تناول أي نوع من الأطعمة.